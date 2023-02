Tchad : les filles du Moyen-Chari encouragées à s'intéresser aux matières scientifiques

En différé, le 19 janvier 2023, le Consortium a organisé un atelier de formation et un petit concours à l'intention des filles des classes de première et terminale, dans le but de les encourager à s'adonner aux matières scientifiques.



La coordinatrice, Mme Konga Rose, a précisé que la Journée Internationale des femmes et filles de Sciences a été instituée par les Nations Unies pour donner aux femmes et aux filles les moyens d'accéder et de participer pleinement, sur un pied d'égalité, aux activités scientifiques, techniques et à l'innovation, dans le but d'assurer l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes.



A la fin du concours, certaines candidates ont souligné que cette journée leur a permis de débattre sur plusieurs sujets d'actualité qu'elles ignoraient.



Trois lycées de la ville de Sarh ont pris part à ce concours scientifique : le Lycée Moderne de Sarh, le Lycée de l'Excellence Scientifique et le Lycée Ahmed Mangué de Sarh. Le Lycée de l'Excellence Scientifique a remporté le prix.