Tchad : les filles poussées vers l'entrepreneuriat pour des innovations sociétales

Fatimé Ali Mahamat a estimé que "l'entrepreneuriat féminin est très important car il est un espace d'évaluation des efforts de l'État en faveur de la promotion des femmes, mais aussi un cadre pour valoriser le partenariat entre les institutions publiques et le mouvement associatif afin de mieux répondre aux attentes des femmes et des jeunes filles tchadiennes."



La promotrice de la startup ''Karidari'', Madina Gombo Ahmat, a indiqué que "la femme joue un rôle non négligeable dans la société en tant qu'opératrice incontournable dans la lutte contre la pauvreté et l'émergence d'une nation."



Selon elle, "une entreprise doit être engageante et amusante, avec des instincts créatifs. En étant propriétaire de votre entreprise, vous devez profiter de cet avantage et rendre votre entreprise plus performante en qualité et en quantité. Vous devez l'aimer et apprécier, cela vous permettra de la supporter."



L'évènement a pris fin avec la remise de quelques cadeaux aux gagnants du jeu-questions initié par les organisateurs.