Tchad : les fonctionnaires rejettent les propositions du gouvernement

Les leaders syndicaux ont fait ce mercredi matin aux fonctionnaires le compte rendu de leur rencontre avec le gouvernement. Les fonctionnaires ont rejeté en bloc les propositions présentées par le gouvernement lors de l’assemblée générale tenue à la bourse du travail. Ils réclament par conséquent le rétablissement de leurs salaires coupés.



Le gouvernement a proposé aux syndicats le remboursement des abattements et des 16 mesures en nature, la signature de reclassements et l’avancement avec un effet financier en 2019. Il a également proposé l’accélération de l’audit des diplômes, et l’assainissement du fichier de la solde.