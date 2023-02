Tchad : les forces de défense et de sécurité appréhendent deux malfrats au Batha

Ce 17 février 2023, le gouverneur de la province du Batha, le général de brigade Djimta Ben-Degon, a présenté à la presse, deux présumés malfrats arrêtés par les forces de défense et de sécurité dans différentes zones de la province.



L'un d'entre eux est un coupeur de route, avec une arme qui avait agressé une personne, tandis que l'autre est un faussaire qui arnaquait les gens en leur faisant croire qu'il les envoyait rejoindre la rébellion.



Cette présentation a été l'occasion pour le gouverneur de rappeler que la sécurité est une priorité pour les autorités et de souligner la nécessité d'une collaboration entre les citoyens, les forces de défense et de sécurité, et la justice pour garantir la paix et la sécurité dans la province.



Le gouverneur a salué le travail des forces de défense et de sécurité, qui ont permis d'appréhender ces malfrats, grâce à un travail coordonné et efficace. Il a souligné que cette arrestation est un signal fort envoyé à tous ceux qui créent directement ou indirectement de l'insécurité dans la province, que ce soit les coupeurs de route, les trafiquants de mineurs, les braqueurs de véhicules, les voleurs de bétails ou les destructeurs de l'environnement.



Le gouverneur a également lancé un appel pressant à la population pour dénoncer tous les fauteurs de trouble et collaborer sincèrement avec les forces de défense et de sécurité, pour assurer la paix et la sécurité. Il a rappelé que la sécurité des personnes et de leurs biens est une priorité pour la plus haute autorité du pays, qui travaille au quotidien pour la paix, la sécurité et la cohabitation pacifique dans le pays.



Le gouverneur a souligné que tout le monde doit être concerné par cet engagement de garantir la paix et la sécurité pour tous. Le gouverneur a enfin indiqué que ces présumés malfrats seront remis à la justice pour répondre de leurs crimes, et a appelé à une plus grande collaboration entre la justice et les forces de défense et de sécurité, pour ramener définitivement la sécurité dans la province du Batha.



Enfin, il a encouragé les forces de défense et de sécurité à rester vigilantes, efficaces et disponibles pour obtenir de meilleurs résultats. En conclusion, la présentation de ces présumés malfrats par les autorités de la province du Batha témoigne de leur engagement en faveur de la sécurité et de la paix dans la région.



Elle rappelle également que la sécurité est l'affaire de tous, et que la collaboration entre les citoyens, les forces de défense et de sécurité et la justice, est essentielle pour garantir la paix et la sécurité dans la province et dans le pays.