Tchad : les forces de l'ordre dispersent un rassemblement des Transformateurs

N'Djamena - Les forces de l'ordre ont fait usage de gaz lacrymogène ce 22 janvier au quartier Gassi où doit se tenir un rassemblement du parti Les Transformateurs avec les étudiants.



"Ces forces demandent, sur instruction du ministre de la Sécurité publique, de quitter les lieux", affirme Succes Masra, président du parti.



Le parti estime ne pas avoir besoin d'autorisation pour organisation une réunion dans un local qui lui appartient.



"Monsieur le ministre de transition, décrochez nos appels ou lisez ceci pour vous décider en toute lucidité et bon sens : ce local qu’on appelle la Cité des Transformateurs est un local privé qui appartient aux Transformateurs et on n’a pas besoin d’autorisation pour entrer chez soi et organiser une réunion chez soi dans une cour clôturée et sécurisée", déclare Succes Masra.