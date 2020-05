Tchad : les forces de police arrêtent plusieurs malfrats

La Police nationale a présenté samedi au Commissariat central de N'Djamena, huit individus impliqués dans diverses infractions.



Parmi ces individus figure des braqueurs qui opéraient dans différents quartiers de la capitale. Leur réseau a été démantelé grâce à la vigilance de la population et des forces de l'ordre.



Face à cette situation préoccupante, la Police nationale invite les conducteurs de moto-taxis a être vigilants car "il en va de leur vie".



Selon le porte-parole de la Police nationale, le commissaire Paul Manga, parmi les huit malfrats, il y a une dame qui habite le quartier Guinébor. Elle a abandonné son enfant dans le secteur du 3ème arrondissement, derrière la boulangerie Hyba, avant de prendre la fuite.



La Police est parvenue à la retrouver et à l'arrêter.



Le commissaire Paul Manga a précisé que ces braquages s'opèrent le plus souvent dans les quartiers périphériques, à l'approche des heures de couvre-feu, dans les endroits obscurs. "Une fois de plus, nous demandons aux clandomen d'être vigilants", a-t-il dit.



Il a également exhorté la population à collaborer pour mettre un terme à ces pratiques.