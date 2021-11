Tchad : les forces de sécurité du Logone Occidental sensibilisées sur les droits de l'Homme

"Nous espérons à travers cette activité renforcer le partenariat entre les forces de défense et de sécurité avec qui nous faisons le même travail qui tend à la protection des personnes", a affirmé Dassy Flora, coordinatrice de l'unité de protection et documentation de l'UNHCR.



Le gouverneur de la province du Logone Occidental, Bachar Ali Souleymane, a rappelé que le Tchad a connu plusieurs années de guerre perturbant la stabilité et entrainant la méfiance entre la population et les forces de l'ordre. "Ces dernières décennies, nous aspirons à la paix et le climat de confiance s'installe de manière progressive", selon le gouverneur.



Bachar Ali Souleymane a estimé que cette séance de sensibilisation est importante pour apporter un changement de comportement.



Les participants ont débattu des questions liées au droit électoral, le recours à la force et l'utilisation des armes à feu.