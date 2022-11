Tchad : les forces de sécurité formées sur les droits de l’Homme

Des éléments des forces de l'ordre et de sécurité sont en formation sur les droits de l'Homme et le droit international humanitaire.



En effet, dans le cadre de la mise en œuvre du cadre de conformité aux droits de l'Homme et aux droits internationaux humanitaires, le projet d'appui à la force conjointe G5 Sahel a ouvert ce 21 novembre 2022, au centre Béthel de Bakara, une session de formation sur les droits de l'Homme et le droit international humanitaire, au profit de l'armée nationale tchadienne, la gendarmerie et la police nationale.



Pour Hubert Longadji, chef d'équipe du projet cadre de conformité du G5 Sahel au Tchad, c'est dans la perspective de la fin du mandat du projet cadre de conformité, que s'inscrit l'initiative de la formation sur les droits de l'Homme et le droit international humanitaire. Le but poursuivi est de doter l'armée tchadienne, la gendarmerie et la police nationales, les forces conjointes G5 sahel, d’officiers capables de former et de sensibiliser leurs pairs en matière de droit de l'Homme et de droit international humanitaire. Ce qui est indispensable pour la protection des civils lors des opérations militaires.



Pour le représentant de la délégation de l'Union européenne, José Lorenzo Garcia-Baltazar, le cadre de conformité est un mécanisme des Nations Unies, spécifique à la force conjointe visant à prévenir, atténuer et à remédier aux violations qui pourraient être commises durant les opérations militaires.



C'est pourquoi l'Union européenne finance à hauteur de 16 millions d'euros, le Haut-commissariat pour les droits de l'Homme, pour que le cadre de conformité soit appliqué de la manière la plus efficace au Tchad, et dans la région du Sahel. Il faut noter que cette formation des formateurs durera cinq jours.