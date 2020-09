Tchad : les forces de sécurité ont intercepté 4 pistolets à l'entrée du Palais de justice

L'officier de l'armée impliqué dans l’affaire du marché de Champ de fils, a quitté jeudi matin le Palais de justice de N'Djamena, après le prononcé du verdict qui l'a condamné à cinq ans de prison ferme et une amende.



Peu avant le début de l'audience, les gendarmes en faction devant le Palais de justice ont intercepté quatre pistolets, a indiqué jeudi le procureur de la République Youssouf Tom à Alwihda Info.



Des civils ont tenté d'introduire les quatre armes à feu -qui étaient dissimulées- au sein du Palais de justice.



Aucune arme n'a été introduite au sein du Palais de justice car les gendarmes en faction procèdent à des fouilles et une filtration systématique, précise Youssouf Tom.



Le procureur précise que le condamné a profité de la foule pour se faufiler et sortir du Palais afin de rejoindre un véhicule qui l'attendait à l'extérieur.



Quelques heures après l'incident, le bureau exécutif du Syndicat des magistrats du Tchad a déclaré dans un communiqué que tous les magistrats sont conviés à prendre part à une importante et urgente assemblée générale extraordinaire ce vendredi 18 septembre 2020 à 9 heures très précise dans la grande salle d'audience du Palais de justice de N'Djamena.



À la mi-juillet, un incident a dégénéré entre l’officier de l’armée et des mécaniciens, entraînant une scène de lynchage et la mort d’une personne à Champ de fils, un marché de mécanique automobile du 5ème arrondissement de N’Djamena.