Tchad : les forces françaises appuient la montée en puissance de l'armée de l'air

Cette formation comportait deux modules à savoir la formation sur les escortes des autorités et la formation pratique, avec une partie aérienne sur hélicoptère MI-17 et une partie terrestre au champ de tir de Massaguet.



La cérémonie de fin de formation a été présidée par le Chef d'état-major de l'armée de l'air tchadienne, le Général de brigade aérienne Mahamat Ahamat Harine, en présence du commandant de la base aérienne projetée (Com Bap) française.

À l'issue de la cérémonie, les autorités tchadiennes ont remercié les instructeurs français pour leur contribution à cette formation visant à renforcer les capacités de l'armée de l'air tchadienne.



Ce soutien s'inscrit dans le cadre du partenariat militaire opérationnel entre la France et le Tchad, visant à accompagner le renforcement des capacités des forces armées tchadiennes.