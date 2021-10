Tchad : les forces vives du Chari-Baguirmi clôturent leur pré-dialogue provincial

Les assises ont permis aux délégués désignés et aux personnes ressources de ladite province de décrypter les cinq grandes thématiques déclinées en questionnaires : la paix, la cohésion sociale et la réconciliation nationale ; la forme de l’État, la Constitution, les réformes institutionnelles ; les droits humains et les libertés fondamentales ; les politiques publiques et sectorielles ; et les questions sociales.



Les résultats présagent d’ores et déjà que les problèmes identifiés ont été analysés avec la participation de tous les acteurs présents de manière active. « Je ne répéterai jamais assez que le pré-dialogue enclenché est l’une des recommandations clés qui contribuera à n’en point douter, à la cohabitation pacifique entre nous d’une part et permettra à notre pays de parvenir à un retour constitutionnel d’autre part. Ces résultats auxquels nous sommes parvenus, traduisent parfaitement les vœux des plus hautes autorités de la transition », a affirmé le gouverneur Gayang Souaré.



Le général Loum Hinansou Laina, chef de mission du comité d’organisation du dialogue national inclusif (CODNI) dans le Chari-Barguirmi, a salué la sérénité, l’esprit concorde et le respect mutuel, qui ont prévalu tout au long de ces journées. « Les cœurs ont parlé, la colère a atteint son paroxysme mais la raison du vivre ensemble a transcendé nos esprits », a soutenu le général Loum Hinansou Laina.



Pour le chef de mission, les assises ont permis aux participants de constater que chaque domaine sectoriel connaît ses difficultés spécifiques, de mesurer leur degré de gravité, leur impact sur l’émergence du pays et la cohésion sociale.



Les résultats issues des travaux seront transmis aux autorités en charge du grand rendez-vous national.