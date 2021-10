Tchad : les forces vives du Ouaddaï en consultation pour le dialogue national

L'objectif de cette première phase de consultation est d préparer le dialogue national inclusif. Dans son intervention, le chef de mission du comité d'organisation du dialogue national inclusif, Malloum Yoboidé Djeraki, a affirmé qu'après la mort tragique du Maréchal du Tchad, l'inquiétude et le désarroi ont gagné les tchadiens qui s´interrogeaient avec perplexité sur le devenir et l'avenir du Tchad.



Pour lui, la gravité des enjeux liés aux contextes et l'ampleur des défis à relever et qui risquent d'hypothéquer la fragile paix existante ont amené les filles et fils du Tchad à prendre des décisions en mettant en place le Conseil militaire de transition.



Le 21 avril 2021, une charte de transition a été promulguée. Cette charte a consacré la mise en place d'un gouvernement de transition à leur tête un président, en suite la création d'un Conseil national de transition, nouvel organe législatif.



Au regard de la situation politique et sécuritaire, et aussi face aux problèmes multiformes que connaît le pays, dans une adresse à la nation le 27 avril 2021, le président du CMT a annoncé l'organisation d'un dialogue national inclusif.



Pour le chef de mission, la prochaine tenue de dialogue national inclusif permettra d'évaluer et proposer des questions pertinentes d'intérêt national. Il a appelé en outre tous les tchadiens de l'intérieur tout comme de l´extérieur à œuvrer pour la réconciliation nationale, la cohésion sociale et le vivre ensemble.



Malloum Yoboidé Djeraki souligne que cette démarche des autorités de la transition est en adéquation parfaite avec la volonté de nombreux tchadiens de toute sensibilité confondue qui souhaitent que les acteurs politiques, les organisations de la société civile, les leaders d'opinions ainsi que les politico-militaires trouvent un terrain d'entente devant aboutir à la réconciliation nationale, à la paix et à la stabilité du pays.



Lançant les travaux de ce pré-forum, le gouverneur de la province du Ouaddaï Ahmat Dari Basine, a relevé que cette première phase de consultation est une occasion privilégiée offerte par le CMT à toutes les forces vives de la nation tchadienne de réfléchir autour des problématiques susceptibles de stimuler les changements de l'histoire pour construire l'avenir.