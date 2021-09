Tchad : les formateurs de l’École normale d’instituteurs d’Abéché en colère

Les formateurs de l’École normale d’instituteurs bilingue d’Abéché (ENIB) ont tenu ce lundi 6 septembre une réunion au cours de laquelle ils ont exprimé leur refus de participer à l’examen du certificat élémentaire de fin d'études normales (CEFEN) session 2021 jusqu’à satisfaction totale de leurs revendications.



Le coup d'envoi de l'examen du CEFEN, session des 6, 7 et 8 septembre 2021, a été donné ce lundi.



« Jusqu’à présent nous n’avons pas été payés. On cumule plus de 10 mois d’arriérés. On a nos familles », déplore l’un d’eux, Idriss Moustapha à Alwihda Info.