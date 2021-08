Tchad : les fortes pluies font de nombreux sinistrés dans la Tandjilé

Le gouverneur de la province de la Tandjilé, Doudlengar Miayo, a visité samedi les quartiers et certains services inondés de la commune de Laï.



Soucieux du calvaire de la population de la Tandjilé en général et celle de Laï en particulier, le n° 1 de la province et ses proches collaborateurs ont fait descendre sur le terrain pour constater les dégâts causés par la pluie.



Partout où nous sommes passés, les habitations sont totalement inondées et les routes impraticables, a indiqué Doudlengar Miayo.



Face à cette situation, le gouverneur de la Tandjilé lance un appel à l'endroit des autorités du pays, des ONG et personnes de bonnes volontés afin de venir au secours de la population.



Quatre morts et des blessés ont été enregistrés à Ndam et Béré, tandis que des hectares de champs ont été engloutis.