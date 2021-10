Tchad : les fossoyeurs du cimetière de Toukra reçoivent la visite du maire

Les échanges ont porté sur les difficultés liées à leur travail, informe la mairie. Au terme des échanges, le maire a profité pour leur prodiguer des conseils visant à améliorer leur travail et a promis de se pencher sur leurs conditions.



Comme au cimetière de Lamadji, celui de Toukra dispose également de sentinelles et fossoyeurs pris en charge sur le budget municipal. À Toukra, Ali Haroun, a indiqué que c'est avec regret qu'il a constaté que certaines personnes ont, par le canal des réseaux sociaux, tenté de manipuler sa descente au cimetière de Lamadji.



Il a tenu à préciser que cette visite est programmée et qu'après Lamadji, il fera également une descente à Toukra conformément au programme. Ali Haroun a invité ceux s'adonnent aux manipulations de cesser avec cette pratique qui met en mal le vivre ensemble de la population.



Les cimetières de Toukra et Lamadji sont ouvrables seulement de 6h à 18h, a rappelé le maire.