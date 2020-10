Tchad : les frais de transports d'agents de l'État seront payés avant décembre

Le ministre d'État, ministre secrétaire général de la Présidence de la République, Kalzeube Payimi Deubet, a donné mardi des instructions au ministre des Finances et du Budget pour le paiement des frais de transport des agents de l'État concernés.



Selon le courrier, le ministre des Finances et du Budget doit prendre toutes les dispositions techniques à l'effet de procéder, après vérification, au paiement des frais de transport des agents de l'État concernés, avant décembre 2020.



Cette instruction fait application des dispositions du protocole d'accord du 9 janvier 2020 signé entre le Gouvernement et les organisations syndicale. Elle intervient au lendemain d'une réunion du Haut comité technique tripartite.