Tchad : les généraux Daoud Yaya Brahim et Idriss Dokony Adiker conservent les postes sécuritaires

Le général Daoud Yaya Brahim est maintenu à la tête du ministère des Armées, des Anciens combattants et Victimes de guerre tandis que le général Idriss Dokony Adiker conserve le ministère de la Sécurité publique et de l'Immigration.



Les deux généraux sont au four et au moulin face à d'importants défis sécuritaires : le regain des conflits intercommunautaires, la récente attaque de Boko Haram au Hadjer-Lamis, l'intégrité du territoire, le renforcement des forces de défense et de sécurité ou encore le renforcement du maillage sécuritaire dans la capitale.



Le général Daoud Yaya Brahim se voit renforcé avec un ministre délégué auprès du ministre des armées chargé des anciens combattants et des victimes de guerre, en la personne du général Idriss Abdraman Dicko.



Dans son discours d'investiture prononcé le 10 octobre, le président de la transition Mahamat Idriss Deby a assuré que "la sécurité intérieure occupera une place de choix dans l’action gouvernementale pour mettre fin aux conflits intercommunautaires et au phénomène de coupeurs de route qui continuent d’endeuiller des familles tchadiennes".



"Le monde fait face à d’innombrables défis sécuritaires liés aux activités terroristes et notre continent n’est pas épargné. Le Tchad solidaire de ces engagements continentaux et convaincu de la nécessité de mutualiser les efforts continuera d’assumer sa responsabilité dans la lutte contre le terrorisme au Sahel et dans le Bassin du Lac Tchad", a déclaré le chef de l'État.



Il a ajouté que "la communauté internationale se doit d’accompagner le Tchad dans sa quête permanente de sécurité et de stabilité tant à l’intérieur du pays qu’à l’extérieur de ses frontières, notamment sur les théâtres des opérations de maintien de la paix et de lutte contre le terrorisme".