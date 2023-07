Tchad : "les généraux, des "supers retraités"

Désolant de constater qu'une telle somme est prélevée sur le compte des contribuables pour satisfaire un groupe de généraux dont le grade suscite des doutes. Quels services ont-ils rendus au pays ? C'est une honte que de tels avantages soient accordés à des tiers alors que la population souffre de la famine, du manque de soins de santé, d'eau et d'électricité.



Face à la situation du pays, on a l'impression que le Tchad est un pays "imaginaire". Comment justifier les milliards distribués aux généraux pour leur retraite alors que la population est en détresse ? Pourtant, dans un régime militaire, le mieux est de se taire. Cependant, nous savons bien que de tels avantages servent à acheter le silence. Selon un adage populaire tchadien, "celui qui s'est familiarisé avec un fou, n'a pas peur de cailloux". Si cela fait partie du projet de refondation du Tchad, nous ne sommes pas loin de son écroulement.



Il y a d'autres priorités telles que l'aménagement des routes pendant la saison des pluies, l'accompagnement des agriculteurs et l'amélioration des conditions de vie de la population, pour n'en citer que quelques-unes. Pendant ce temps, les soi-disant généraux partent à la retraite avec les poches pleines, tandis que d'autres retraités peinent à recevoir leur pension mensuelle. C'est lamentable. Mahamat Idriss Déby Itno doit comprendre que le projet de retraite des généraux ne fait pas partie de l'agenda de cette transition. La priorité est d'assurer la sécurité et d'organiser des élections pour un retour à l'ordre constitutionnel.



Toutefois, on finira par donner raison à ceux qui disent "tel père, tel fils". Aujourd'hui, le prix d'un Koro de maïs coûte 1000 FCFA, tandis que le président de transition accorde une prise en charge médicale pour la famille des généraux et une dotation d'un véhicule tous les 4 ans. Voilà une vraie République à vendre. Comment peut-on espérer faire confiance à un tel régime ? Mahamat Idriss Déby Itno doit faire preuve de sagesse dans sa gestion de cette transition. Sinon, les vieillards qui ont conduit son père à la tombe creusent désormais sa propre tombe. Un homme averti en vaut deux."