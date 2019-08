Tchad : "les gens ont menti au président. Que Dieu châtie ceux qui ont contribué" (vidéo)

Une mission conduite par Yacoub Saleh Ourada s'est rendue hier soir à Amdoud, un village de la sous-préfecture d'Abéché rurale situé à 50 km de la ville. La mission a visité le centre Abdoulaye ibnou Massoud de mémorisation du saint Coran.



Ici, l'accueil était dans une bonne ambiance avec la fête de Tabaski. Comme à l'accoutumée, les apprenants ont récité des versets coraniques, avant un mot de bienvenu à la délégation.



"Nous vous remercions pour votre visite, nous en sommes très contents. Vous aurez notre appui à travers l'imploration de Dieu afin que le vivre ensemble règne dans le grand Ouaddaï", a déclaré un représentant du centre.



Mahamat Youssouf Senoussi Ourada a pris la parole pour féliciter les responsables du centre. Il a demandé à tous les apprenants d'implorer Allah. Il a également remercié le président de la République qui oeuvre sans relâche sur la notion du vivre ensemble dans le pays.



"Les gens ont menti aux grandes autorités pour dire qu'il fait parti de la famille royale et le président a signé ce décret alors qu'il n'est pas de la famille. Nous ne voulons pas de problèmes et demandons au président de ramener le Sultanat et non de prendre en compte cette fausse information qu'on lui a donné", a-t-il déclaré.



"Que tous ceux qui ont contribué de près ou de loin, que Dieu les châtient. On ne peut effacer l'histoire de tout un peuple. Mais avec la volonté de Dieu, les choses reviendront à la normale", a-t-il ajouté.