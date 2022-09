Tchad : "les gens pensent à nous que quand ils ont des activités", Bintou Kachallah (médias)

Bintou Kachallah Kasser, représentante corporative des médias au dialogue national, s'indigne contre la mise à l'écart des médias. "Les gens pensent à nous que quand ils ont des activités. On a le droit aussi d'être partout, que ce soit dans les grandes institutions ou ailleurs", indique l'intervenante.



"On en a marre, prenez en compte tout ce qu'on dit dans la salle. (...) Il y a des gens qui disent que nous sommes apolitiques. Non, nous aussi avons le droit de faire la politique", complète Bintou Kachallah Kasser.