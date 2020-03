Tchad : les gestionnaires de districts et délégations sanitaires de 3 provinces en formation

Le gouverneur de la province de Hadjer-Lamis, Dr. Haoua Outman Djamé, a présidé mardi le lancement d'une formation des gestionnaires de districts et délégations sanitaires des provinces du Kanem, Lac et Hadjer Lamis.



La formation est organisée par les fondations Bill & Melinda Gates et Aliko Dangoté.



Ce sont les gestionnaires et les responsables du programme élargi de vaccination des districts et délégations des provinces du Kanem, Lac et Hadjer-Lamis qui ont pris part à cette formation.



Le représentant de la Fondation Aliko Dangoté, Ahmed Iya, a pris la parole au nom des deux fondations et a situé l’objectif de cette formation. Pour lui, cette formation entre dans le cadre de la convention signée entre le Gouvernement du Tchad et la Fondation Bill & Melinda Gate et Aliko Dangoté concernant la vaccination de routine contre le virus polio au Tchad et la réduction de morbidité et mortalité.



Ouvrant la cérémonie, le gouverneur de la province de Hadjer-Lamis, Dr Haoua Outman Djamé, a salué l’initiative des Fondations Bill & Melinda Gate et Aliko Dangoté pour leurs appuis multiformes au ministère de la Santé publique en particulier et à la population du Tchad en général.



Dr Haoua Outman Djamé a appelé les délégations sanitaires des provinces concernées à une responsabilité de suivi des personnels de santé sur le terrain afin de gagner la confiance des partenaires.



Une photo de famille a marqué la fin de la ceremonie.