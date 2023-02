Tchad : les gouverneurs appelés à soutenir le gouvernement pour résoudre le problème d'eau potable

Le ministre Alio Abdoulaye Ibrahim a présenté des statistiques sur l'accès à l'eau potable au Tchad, indiquant que 62% de la population y a accès, mais avec une disparité significative, allant de 11 à 15% dans la province de l'Ennedi Est et atteignant seulement 20% dans le Wadi Fira et l'Enedi Ouest. Cependant, certaines provinces affichent des taux allant jusqu'à 70 à 80%.



Le ministre a reconnu les préoccupations soulevées par les chefs des unités administratives et a assuré que le gouvernement faisait des efforts pour y répondre. Il a souligné que depuis le début de la transition, l'accès à l'eau potable était devenue une priorité pour l'État, qui avait même décidé de tripler le budget du ministère de l'eau et de l'assainissement sous l'impulsion du chef de l'État.



Alio Abdoulaye Ibrahim a également fait savoir que des ouvrages hydrauliques étaient prévus dans presque toutes les provinces du pays, avec le financement de l'État ou de partenaires étrangers. Cependant, il a insisté sur le fait que le problème de l'accès à l'eau potable ne pourra être résolu que lorsque le taux d'accès sera de 100%.



Le ministre a appelé les gouverneurs à rester solidaires avec son département et à surveiller régulièrement les travaux en cours, en collaboration avec les services déconcentrés, pour éviter tout gaspillage. Il a reconnu que ce sera un processus long, mais a besoin du soutien de tous. Enfin, il a souligné que le chef de l'État suit en personne les projets liés à l'eau potable dans le pays et a appelé chacun à faire ce qu'il doit faire.