Tchad : les gouverneurs du Ouaddaï, Sila et Tibesti décorés de l'ordre national

Cinq mois d'état d'urgence



Le gouverneur de la province du Ouaddaï, Ramadan Erdebou, a souligné samedi que l'instauration de l'état d'urgence a permis aux forces de l'ordre de récupérer aux mains des civils plus de 6000 armes de tous calibres et un nombre important de motos et véhicules en situation irrégulière dans sa province.



Il a souligné que l'état d'urgence a ramené la paix au Ouaddaï.



L'état d'urgence, instauré le 19 août 2019 par décret dans les provinces du Ouaddaï, Sila et Tibesti, a pris fin le 10 janvier 2020.