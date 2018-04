Tchad : les gouverneurs priés de "frapper les indélicats sans état d’âme"

A Ati, l'une des étapes de sa tournée dans le Tchad profond en milieu de semaine, le Chef de l’Etat tchadien était face à 9 gouverneurs des régions. Il s’agit de : Ngarboudjim Medeur Jacob de l’Ennedi Ouest, Mahamat Abba Ali Sallah du Lac, Abadi Sayir Fadoul du Kanem, Mahamat Ali Hassaballah du Guéra, Dr Aboubakar Djibril Aboubakar de Hadjer-Lamis, Alio Adoum Abdoulaye du Batha, Tahir Barkaï du Bahr El-Ghazel, Bortchogué Ouédou du Chari-Baguirmi et Daoud Hamad Béchir du Borkou.



Le président de la République a délivré le même message de fermeté aux numéros uns des régions précitées. "Toutes les pratiques administratives anachroniques et moyenâgeuses doivent être abandonnées dès le franchissement de la ligne d’arrivée. La 4ème République sera l’incarnation du renouveau, de l’orthodoxie administrative et financière. Tout personne qui ne change pas de comportement ou feigne d’ignorer les lois de la République me trouvera au travers de son chemin", selon le président.



Les mesures interdisant formellement l’utilisation de véhicules Toyota militaire par les civils et levant toutes les barrières de contrôle à l’intérieur du territoire national à l’exception de celles aux frontières ne doivent souffrir d’aucune entorse et/ou complaisance, a fait remarquer le Chef de l’Etat.



"Prenez vos responsabilités. L’administration est impersonnelle. Frapper les indélicats sans état d’âme", a-t-il rappelé.



Les conclusions du forum national inclusif relatives à la réforme de l’administration territoriale ont été évoquées avec les 9 gouverneurs des régions, notamment la suppression prochaine des postes de sous-préfets et commandant de brigade dont les prérogatives reviendront aux chefs traditionnels.