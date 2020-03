Tchad : les grandes annonces de Déby au Nord

Le chef de l'Etat a évoqué de manière directe tous les problèmes qui gangrènent l'émergence des provinces du Nord, et Yebbi-Bou en particulier.



Selon Idriss Déby, la question de l'école et de l'instruction demeure toujours à l'état embryonnaire dans la zone. Les écoles ne sont pas opérationnelles. Cela est dû aux mauvaises conduites et, est le fruit du désordre qui gouverne cette partie du pays, a-t-il relevé.



Il a lancé une invitation à l'endroit des chefs traditionnels pour assumer leurs responsabilités, tout en leur signifiant le bien-fondé de l'école.