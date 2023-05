Tchad : les habitants des Monts de Lam en appellent à l'action contre l'insécurité

Les événements qui ont eu lieu à Bessao le 15 avril ont été relatés lors de cette rencontre. Dans la localité du Ferrique Gouroubedje, des individus non identifiés ont attaqué des villages voisins, tuant un homme non identifié et un pasteur, ainsi que plusieurs autres personnes qui ont été gravement blessées et évacuées dans les hôpitaux de Gadjibian et Moundou. Malheureusement, certains de ces blessés n'ont pas survécu.



Le 17 avril, des renforts armés seraient arrivés de Moundou et Bessao à bord d'un véhicule identifié, selon les témoins. Les autorités de la sous-préfecture étaient alors en réunion avec le préfet dans la résidence du sous-préfet de Bessao pour statuer sur l'événement du 15 avril. Un message téléphonique est parvenu aux autorités, signalant que «le véhicule a descendu un bon nombre d'individus armés entre Kore et Bembaigon en direction des villages attaqués ».



Le comité de crise déplore le "silence des autorités" qui a permis à ces groupes de s'organiser pour attaquer les villages de Mempon, Bedjabo, Benarganem et Dangnda le 18 avril à 4 heures du matin, faisant de nombreuses victimes, dont un enfant de moins d'un an et un pasteur. Les forces de l'ordre sont arrivées sur les lieux le lendemain pour constater les dégâts, mais leur arrivée a coïncidé avec celle d'un groupe de jeunes qualifié de rebelles, selon la version du comité de crise. Leur accrochage a fait 13 morts et plus sur le terrain selon le gouverneur de la province du Logone oriental, Ahmat Dary Bazine.



Quelques jours plus tard, un autre groupe d'individus armés est parti pour piller les biens des villages cités ci-dessus. Les forces de l'ordre stationnées à Gadjibian ont été informées de la situation et se sont rendues à Dogoro, où elles ont échangé des tirs avec ces derniers. Les forces de l'ordre ont réussi à maîtriser le groupe et à arrêter certains de ses membres.



"Les éléments arrêtés ont déclaré avoir été envoyés par des individus identifiés", selon le comité de crise.