Tchad : les hommes d’affaires aux côtés des autorités de transition

Le président du CONITE, Moussa Adam Moussa, a émis le souhait que le dialogue unifie la nation. "On veut la paix et à travers la paix, on aura une très belle économie. Les commerçants sont convaincus que la mise en place du Conseil militaire de transition (CMT) vise à assurer la paix et éviter que le pays tombe dans le désordre”, a-t-il dit.



Le ministre du Commerce et de l’Industrie, Ali Djadda Kampard, donne des assurances sur les intentions du gouvernement en faveur de la paix et de la stabilité. “Tant il n’y a pas d’activité économique, il n’y a pas la vie”, dit-il.



Ali Djidda Kampard appelle tous les acteurs économiques à travailler ensemble pour une économie forte et à la satisfaction de tous.



Pour sa part, le président de la Chambre de commerce, d'industrie, d'agriculteurs, des mines et d'artisanat (CCIAMA), Ali Adji Mahamat, demande aux opérateurs économiques de s’associer pour lutter contre la cherté de vie.