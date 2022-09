Tchad : les hommes politiques ont "peur" de parler des relations avec la France, estime Kebzabo

"Beaucoup d'hommes politiques n'osent pas aborder cette question parce qu'ils ont peur. Ils refusent de parler des relations avec la France qui posent problèmes. On a laissé cette affaire aux jeunes. Il n'y a que les jeunes dans toute l'Afrique qui parlent des relations avec la France", a déclaré le leader politique Saleh Kebzabo.



Selon lui, "la refondation qu'on fait pour le Tchad c'est une réponse à ces problèmes. Lorsqu'on aura refondé le Tchad et qu'on sera plus indépendants et libres, nos relations avec l'extérieur seront beaucoup plus empreintes de liberté".



"Si on a pris à bras-le-corps ce problème, on n'a pas besoin de descendre dans la rue et de crier : "à bas la France, etc". (...) C'est une perte de temps, intellectuellement on peut faire mieux", a conclu Saleh Kebzabo.