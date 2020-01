Tchad : "les hommes qui gouvernent sont au bout de leurs capacités", Kebzabo

Le président national de l'UNDR, Saleh Kebzabo, a présenté samedi à N'Djamena les voeux du parti pour le nouvel an, s'exprimant sur les grands évènements qui se sont déroulés en 2019 et sur les défis futurs.



Il a estimé que l'année 2019 a été une très mauvaise année pour le Tchad, évoquant une "descente aux enfers qui s'est poursuivie inexorablement."



"C'est la preuve, s'il en était besoin, que les hommes qui gouvernent notre pays sont au bout de leurs capacités. Ils n'ont en effet plus rien à nous proposer, leur imagination s'est tarie, ils sont en panne", a-t-il souligné.



"Le gouvernement est incapable d'assurer notre sécurité"



Saleh Kebzabo a dénoncé la gestion de l'Etat, "pillé à ciel ouvert pendant 30 ans", prouvant à suffisance que "Idriss Déby et le MPS n'ont plus rien à donner au Tchad, aux tchadiennes et aux tchadiens."



"Visitez les prisons de N'Djamena et des provinces, vous n'y trouverez pas de prisonniers régulièrement condamnés pour des crimes économiques, c'est un autre record mondial", a déploré le leader de l'UNDR, en réaction aux derniers classements sur la corruption et la gouvernance.



Selon lui, le Gouvernement est incapable d'assurer la sécurité des personnes et des biens à l'intérieur de ses frontières mais envoie ses troupes se battre dans d'autres pays.



"Tout le monde sait que notre pays regorge d'armes de guerre en quantités impressionnantes et que des régions entières, impénétrables et intouchables, ont enfoui des arsenaux qui peuvent provoquer à tout moment un tremblement de terre", a révélé Saleh Kebzabo, devant de nombreux militants réunis.