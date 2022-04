Tchad : les hôpitaux éprouvent des difficultés en matière d’électricité

Des cadres du ministère de la Santé publique et du ministère du Pétrole et de l’Énergie se sont entretenus le 22 avril à N’Djamena.



Le ministre de la Santé publique et de la Solidarité nationale a indiqué que cette rencontre intervient suite a l’échange qu’il a eu avec son collègue du pétrole et de l’energie sur les possibilités d’alimenter les structures sanitaires qui éprouvent encore des difficultés en matière d’électricité.



Dr. Abdel-madjid Abderahim a tenu à préciser que l’energie électrique est un produit de taille pour les services de santé. Il a exhorté à ce qu’aucune piste de solution ne soit négligée pour répondre aux besoins des structures sanitaires afin de disponibiliser des soins de qualité.



Le ministre a encouragé les cadres des deux ministères réunis à maintenir cette dynamique pour rendre performant le système de santé dans l’intérêt de tous.