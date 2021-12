Tchad : les hôtels de N'Djamena s'ornent pour les fêtes de fin d'année

De la décoration dans les réceptions à l'aménagement des espaces verts, piscines, chambres, bars et restaurants ; tout bouge au rythme des préparatifs pour la fête de Noël et le nouvel an. Dans les hôtels, le personnel est à l'oeuvre pour réserver un bel accueil aux clients.



Vitella hôtel, Hôtel Mirande, Shérabel Hôtel, Hôtel Niou dans le 7ème arrondissement de la capitale, les lieux sont prêts pour accueillir la clientèle.



"Concernant les fêtes, les préparatifs vont bon train, comme vous l'aurez constaté. À la réception, il y a des jeux de lumières, de la décoration, on nettoie les chambres, le restaurant, le bar, le jardin et la piscine. En fait, nous sommes prêts pour la fête au niveau de l'Hôtel shérabel", affirme le coordonnateur des activités de l'hôtel.