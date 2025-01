Tchad : les images de l'attaque du Palais présidentiel dévoilées

D'après le Procureur de la République Oumar Mahamat Kedelaye, “il ressort de ces images qu’un groupe d’individus a déferlé sur les gardes du Palais, malgré les consignes et la sommation. Ils ont forcé l’entrée et la garde présidentielle a riposté”, contrairement aux rumeurs évoquant des ouvriers, manoeuvres et innocents qui auraient été pris pour cible.