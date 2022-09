Tchad : les importations d'alcools frelatés strictement interdites (direction des douanes)

La direction générale des douanes et droits indirects interdit scrupuleusement les importations des boissons alcoolisées frelatées, sous toutes leurs formes et sur l'ensemble du territoire national, selon une note circulaire du directeur généra, Abdoulaye Tahiro Dabou.



Le directeur général des douanes et droits indirects dit attacher du prix à l'exécution scrupuleuse de ses instructions.



Cette décision matérialise le décret du 5 septembre 2022 signé par le président de la transition, portant interdiction de l'importation, de la fabrication, la détention, la circulation, la vente, l'offre et la consommation de toutes les boissons alcoolisées frelatées au Tchad.



La vente ou l'offre gratuite des boissons alcoolisées frelatées aux femmes enceintes, allaitantes et aux mineurs est strictement interdite.



Les pouvoirs et les associations oeuvrant pour la lutte contre l'alcoolisme ont la responsabilité de sensibiliser la population tchadienne en général, les jeunes, les adolescents et les mineurs en particulier sur les méfaits des boissons alcoolisées frelatées.



Tout contrevenant s'expose à des sanctions.