Tchad : les industriels "face à de multiples difficultés de décollage"

La ministre du Développement industriel, commercial et de la Promotion du secteur privé, Achta Djibrine sy, a visité mercredi à Farcha, l'usine de la société tchadienne d'investissement industriel et minier (TIIM), spécialisée dans la fabrication des tuyaux en plastique (PVC, PP, HDEP) "made in Tchad".



La ministre Achta Djibrine Sy a félicité ces jeunes entrepreneurs pour leurs efforts en contribuant à l'industrialisation du Tchad. Elle a invité tous les consommateurs à utiliser les produits locaux.



Pour l'entreprise, la visite de la ministre permet non seulement de faire découvrir ce qu'ils réalisent depuis sa création, mais aussi de fournir un plaidoyer face à de nombreuses difficultés qui freinent l'élan industriel.



"Malgré toutes les démarches et préparatifs afin de répondre aux souhaits des plus hautes autorités et d'offrir un produit de qualité, en quantité suffisante, à des prix très compétitifs et répondant aux normes internationales, la TIIM fait toujours face à de multiples difficultés de décollage", selon entreprise.



"Depuis la création de l'entreprise, ça nous a pris énormément de temps et de moyens. Ca n'a pas été facile. Ca été réalisé presque vers fin 2016-2017, au moment où le pays était étranglé par une crise économique. Nous invitons tous les pouvoirs publics à venir découvrir ce que nous sommes entrain de faire", a déclaré Ahmad Musa Al-lamin, responsables des affaires générales.



Il a interpellé toute la population tchadienne à consommer le Made In Tchad "puisqu'il faut qu'ils essayent de comprendre que nous sommes capables de fabriquer la meilleure qualité à des prix très préférentiels. C'est les seules choses qui peuvent faire émerger le pays, l'industrialisation et la consommation de ce que nous produisons localement."

Plusieurs difficultés évoquées par l'entreprise



Depuis le début de ses activités en 2018, l'usine peine à fonctionner et atteindre son objectif de production journalière. En cause, plusieurs difficultés : l'importation des tuyaux PVC malgré l'existence du produit sur le marché local ; l'importation et la fabrication sur place des tuyaux sans aucun respect des normes standards ; la réticence de la Société d'électricité publique (SNE) de raccorder l'usine au réseau électrique publique ; l'inaccessibilité des produits dérivés de la Société nationale de raffinage de Djermaya, notamment le polypropylène (PP) ; le laxisme à l'application stricte des textes douaniers sur les tuyaux PVC importés aux cordons douaniers.



Malgré les difficultés, l'entreprise s'est attelée à maintenir l'usine en marche pour relever les défis de l'employabilité des jeunes, de la création des richesses nationales et de l'amélioration de la balance commerciale par la transformation locale.



L'entreprise sollicite l'appui du ministère pour la poursuite du projet, la prise de mesures d'accompagnement et de protection des investisseurs nationaux, l'électrification de la zone industrielle, et la mise en application des textes régissant la normalisation qualitative des produits nationaux.

Plus de 2 milliards F CFA d'investissement



D'un coût global de plus de 2 milliards de F CFA supporté par la contribution des promoteurs et un crédit bancaire, l'usine est composé de deux lignes de fabrication des tuyaux PVC. Elle dispose d'une capacité de production de 15 tonnes par jour et une employabilité directe et indirecte de plus de 40 personnes, ainsi qu'un laboratoire moderne pour s'assurer de la meilleure qualité du produit.



En plus de la mise en place d'une mini-centrale électrique pour son autosuffisance énergétique (1,5 MW composée de trois groupes électrogènes), la TIIM a également créée une unité de recyclage de ses déchets industriels, afin de réduire les pertes de production et l'impact environnemental.





