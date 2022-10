Tchad : les inondations à Walia et Digangali préoccupent la ministre des Affaires foncières

Une délégation conduite par la ministre des Affaires foncières, du Développement de l'habitat et de l'Urbanisme, a effectué une tournée dans la commune du 9ème arrondissement, le 11 octobre 2022, en apportant son appui matériel dans les zones exposées aux inondations, notamment, Walia et Digangali.



Cette tournée a permis à la ministre de Affaires foncières de visiter la station de pompage de Saint Martin à Sabangali, et de s'enquérir de la situation dégradante que vivent les habitants aux alentours.



Au cours de sa tournée à Walia et Digangali, la ministre des Affaires foncières, du Développement de l'habitat et l'Urbanisme, Ndolenodji Alixe Naïmbaye a constaté que la montée des eaux menace de plus en plus certains niveaux de la digue et les quartiers riverains.



« Nous continuons à déployer les efforts pour sécuriser les populations avec les équipes techniques de la mairie pour pomper l'eau vers le fleuve », rassure la ministre.