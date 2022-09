Tchad : les inondations font des dégâts dans la ville de Bébédjia

Cette catastrophe naturelle a surpris les habitants des quartiers Guermesse, Bekouanoudji, Dobeme 2 et Bemadjira 2 dans la commune de Bébédjia. Les victimes ne savent que faire si ce n'est "couper" la route aménagée allant de Bébédjia à Miandoum en différents endroits pour forcer l'eau à se dégager.



Dans la carrière, un groupe de jeunes s'active juste derrière les locaux du département pour drainer l'eau. L'eau sort des profondeurs du sol sous forte pression et s'ajoute à celle de ruissellement.



Face à cette situation incalculable, le maire de la ville de Bébédjia, Maina Norbert Doumsengar, explique que cette catastrophe naturelle résulte du changement climatique, d'où la nécessité de prévention par l'alerte précoce.



Pour pallier à cette situation, Maina Norbert Doumsengar appelle la population à se secourir mutuellement avant de compter sur les personnes de bonne volonté.



Selon le rapport fournit par le comité départemental de la Croix Rouge de la Nya, le bilan est d'au moins 1688 sinistrés, 735 maisons en tôles, 968 en pailles, 112 puits, 208 WC et 497 murs endommagés.