Tchad : les inondations perturbent la distribution des aides alimentaires à l'Est

Les inondations qui sévissent actuellement dans plusieurs provinces de l'Est du Tchad, notamment celles accueillant des réfugiés soudanais, perturbent considérablement la distribution des aides alimentaires.



Ces régions, qui hébergent plus de 646 000 réfugiés et 213 000 migrants tchadiens, font face à des défis importants liés à la sécurité alimentaire. Selon les dernières données du Haut-Commissariat des Nations-Unies pour les Réfugiés (HCR), environ 300 nouvelles arrivées sont enregistrées chaque jour.



Les fortes pluies et les inondations ont endommagé les infrastructures, rendant difficile l'accès aux camps de réfugiés, et perturbant ainsi les opérations d'assistance humanitaire. Des localités comme Dougui, Arkoum et Alacha sont particulièrement touchées, avec une augmentation des ménages en situation d'urgence.



La situation des réfugiés et des populations locales se dégrade, notamment à cause de l'accès limité à l'alimentation et de la rareté des opportunités de travail. De plus, ces inondations ont causé des pertes importantes dans l'agriculture, avec 259 000 hectares de champs détruits et plus de 66 000 têtes de bétail emportées. Cela affecte directement les moyens de subsistance des éleveurs et des agriculteurs, exacerbant ainsi la précarité dans ces zones.



Face à cette crise, il est urgent de mettre en place des mécanismes de gestion adaptés pour assurer la continuité de l'aide humanitaire et prévenir une détérioration accrue des conditions de vie dans les zones inondées.