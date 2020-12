Tchad : les inspecteurs du Hadjer Lamis en tournée dans les établissements

Ils sont quatre inspecteurs de POOL de la province de Hadjer-Lamis, arabophones et francophones, qui sont en visite dans les salles de classe des établissements moyens et secondaire de la province, depuis ce matin.



Ils se sont rendus ce lundi 14 décembre 2020 au lycée et CEG de Karal dans le département de Dagana.



L'objectif de la mission, selon le coordonnateur intérimaire Adam Mahamat Mbodou, est de rencontrer les enseignants en salle afin de vérifier leur effectif et s'imprégner de la pédagogie de l'enseignant sur le terrain.



Selon lui, cette visite est inscrite dans le planning d'activités de l'année scolaire 2020-2021. Il s'agit de diagnostiquer les problèmes que rencontrent les élèves et les enseignants sur le terrain, et programmer des formations si possible.



L'équipe poursuivra sa mission jusqu'à à Mani et Douguia, voire les autres départements de la province de Hadjer-Lamis.