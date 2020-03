Tchad : les intermédiaires d’assurances formés sur la tenue des comptes courants

NGONODJI KORDJE Reben, Inspecteur principal des Assurance, a estimé qu’il a été nécessaire de rappeler aux participants, les dispositions du Code des assurances CIMA qui régit les 10 points d’assurances dans les pays membres, avant d’aborder l’objectif de la formation à travers des exercices.



Pour KORBOL FIRMIN, contrôleur de gestion et auditeur interne de la STAR Nationale, « ce séminaire est appelé à rester dans les mémoires collectives et dans l’histoire comme étant une phase importante dans les relations entre la STAR National SA et les intermédiaires, et aussi l’autorité de tutelle. »