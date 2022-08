Tchad : les jeunes affluent pour le dépôt des dossiers de l'initiative 50.000 emplois

L’unité de gestion des projets entend donner une suite aux dossiers déposés dans un délai de deux semaines.



Les jeunes âgés de 18 à 35 ans, porteurs de projet de création d'entreprise, ont été appelés à déposer leurs dossiers à la direction générale de l'entrepreneuriat, au niveau du projet initiative 50.000 emplois au quartier Klémat, derrière l'ambassade d'Égypte, ou chez le délégué du ministère auprès de la ville de N'Djamena.



Ceux qui sont en province ont pu déposer leur dossier auprès des délégués provinciaux.



Pendant trois ans, ce sont quelques 50.000 jeunes hommes et femmes, âgés de 15 à 35 ans mais aussi des associations et groupements de jeunes dans les 23 provinces du pays, qui bénéficieront à travers cette initiative d’un renforcement de capacités et des facilités d’accès aux financements.