Tchad : les jeunes chercheurs brillent lors de la finale du concours "Ma Thèse en 180 secondes"

Pour cette finale, sept candidats se sont affrontés tour à tour devant le public et le jury, présidé par le Pr. Ndoutorlengar Medard, accompagné de deux autres membres. Les candidats ont présenté des sujets de thèse variés.



Le concours "Ma Thèse en 180 secondes", dénommé MT180, est un événement qui se déroule sur scène et devant un public. Il s'agit d'une compétition francophone visant à mettre en lumière la relève scientifique dans toutes les disciplines, à encourager les jeunes chercheurs à vulgariser leurs travaux de recherche, à les sensibiliser à l'importance du dialogue entre la science et la société, et enfin, à leur permettre d'échanger avec des chercheurs d'autres pays et d'autres disciplines.



L'éloquence était un critère majeur pour le jury. Après un long moment de suspense, le jury a enfin délibéré : Mahamat Abdouna est sorti vainqueur, suivi de Noubaramadji Yamti à la deuxième place et de Togdé Gildas Le Djimbaye à la troisième place.



Cette compétition a réuni des finalistes sélectionnés à l'issue de l'appel à candidatures et des différentes sélections au sein des écoles doctorales.