Tchad : les jeunes d'Abéché invités à jouer leur rôle pour l'unité nationale

L'association Rouknal Chabab a tenu ce 4 décembre une conférence-débat à Abéché sur le rôle des jeunes pour l'unité nationale. Dr. Allamine Moussa Tom et Dr. Hassan Adam Bahar ont animé les échanges, en présence notamment d'étudiants et élèves.



De l'avis de Dr. Hassan Adam Bahar, "la jeunesse est aujourd'hui un pilier dans un pays comme le Tchad". Et d'ajouter : "aujourd'hui, les frontières sont protégées par des jeunes qui veillent jour et nuit à la sécurité du pays".



"Le problème de l'unité nationale est lié au manque de moyens financiers et à l'injustice administrative", déplore Dr. Allamine Moussa Tom. Il évoque également le taux d'exportation quasi-nul du Tchad, le chômage, la faible industrialisation et le secteur agricole qui peine à trouver son envol.



À travers leurs questions, les jeunes ont abordé les défis liés à la lutte contre la haine et aux cas récurrents de conflits fratricides.