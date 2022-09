Tchad : les jeunes d'Abéché préparent la rentrée académique avec un désherbage

L'Association des jeunes ressortissants du Borkou-Ennedi-Tibesti (BET) a organisé une journée de nettoyage au sein de l'université Adam Barka d'Abéché.



Cette action de citoyenneté est l'œuvre des jeunes qui viennent en appui à l'université, par rapport à la rentrée académique qui se pointe à l'horizon. Le président Saleh Hissein Sougou indique que leur Association est à but non lucratif et apolitique.



De son avis, le choix de l'université Adam Barka d'Abéché, pour la journée de salubrité, n'est pas le fait du hasard, celle-ci étant la plus grande université. Saleh Hissein Sougou demande par ailleurs aux associations sœurs de suivre leurs pas, afin de rendre l'environnement de ladite institution propre, en vue de mieux accueillir les étudiants.



Il remercie l'administration et les membres de l'Association qui ont, malgré leurs agendas, répondu à cette journée de salubrité. Au nom du staff de l'administration, le directeur des scolarités et des examens, Tidjani Assouni, salue cette initiative citoyenne.



Selon lui, cette année, la pluviométrie est appréciable et beaucoup d'herbes ont envahi la cour de l'université. Cette action s'avère ainsi primordiale.

Enfin, Tidjani Assouni rappelle aux autres associations que cette université est publique et appartient à tout le monde, notamment les jeunes qui seront les cadres de demain.