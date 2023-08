Tchad : les jeunes de Bongor se mobilisent contre le mariage précoce

L'événement a été organisé en collaboration avec l'antenne locale de l'Association Tchadienne pour le Bien-Être Familial (ASTBEF), le Mouvement des Adolescents et des Jeunes (MAJ) et le Champion. Une soirée culturelle a eu lieu pour mettre en lumière les conséquences du mariage précoce et pour encourager les jeunes à agir contre cette pratique.



Le Champion de l'événement, Labah Golbo, a souligné que cette soirée culturelle était une opportunité pour les jeunes de partager leurs connaissances et de discuter d'un sujet crucial pour leur communauté.



L'exposant principal de la soirée, Halalah Ngayam, qui est également président de l'antenne ASTBEF de Bongor, a mis en avant les aspects du mariage précoce. Il a expliqué que le mariage précoce implique l'union d'au moins l'un des conjoints âgé de moins de 18 ans. Cette pratique, a-t-il ajouté, transcende les frontières et se retrouve dans différentes cultures, religions et communautés à travers le monde. Cependant, il a noté que le mariage précoce reste préoccupant au Tchad.



Bien que le pays dispose de lois régissant le mariage précoce, telles que le décret 2121 portant application de la loi 06/PR/2002 du 15 avril 2002 relative à la promotion de la santé de reproduction au Tchad, cette pratique persiste dans certaines régions.



Halalah Ngayam a appelé les jeunes à jouer un rôle d'ambassadeurs auprès de leurs familles pour lutter contre le mariage précoce, non seulement dans leur ville, mais aussi à travers tout le pays. Cette mobilisation de la jeunesse de Bongor montre leur engagement envers un avenir où le mariage précoce ne serait plus une réalité pour les jeunes filles et garçons de leur communauté.



Les organisateurs espèrent que cette soirée culturelle marquera le début d'une prise de conscience accrue et de mesures concrètes pour éradiquer le mariage précoce dans leur province et au-delà.