Tchad : les jeunes de Faya en opération de salubrité pour exprimer leur soutien aux autorités

Ils se sont organisés en comité pour faire disparaître les stigmates des pneus brûlés et surtout rendre propre la ville de Faya Largeau afin de réserver un accueil chaleureux au nouveau gouverneur nommé par le président du CMT, le général de corps d’armée Mahamat Idriss Deby Itno.



Les jeunes de tous les quartiers que regorge la ville de Faya Largeau ont été mis à contribution pour cette opération de salubrité. Elle vise à faire comprendre aux autorités qu’ils entendent apporter leur modeste contribution pour accompagner le gouvernement dans le développement socio-économique de la province du Borkou.



« A travers ce geste, nous adressons notre soutien au gouvernement de la transition et au président du CMT pour avoir pris cette décision sage de trouver une solution et montrer que nous sommes soucieux du développement de notre province. Nous voulons montrer que nous n'aimons pas le désordre et le gâchis. Nous souhaitons bonne chance au nouveau gouverneur et apportons notre soutien à lui et au gouvernement du transition », a indiqué à Alwihda info, Bandai Wouche, l’un des porte-paroles des manifestants.