Tchad : les jeunes de Moussoro honorés pour leur initiative citoyenne

Le secrétaire général provincial du Barh El Gazel a rencontré ce 7 août 2024 les représentants de jeunes des différentes organisations de la ville de Moussoro. L’objectif était de remercier ces jeunes qui ont pris l'initiative de drainage de l'eau de pluie, la semaine dernière.



C’était en présence du maire de la ville, le délégué en charge de l'aménagement et le délégué provincial de la Fonction publique. A cette occasion, le secrétaire général provincial du Barh El Gazel a exprimé sa gratitude aux jeunes volontaires qui ont œuvré pour drainer l'eau de pluie, et ainsi prévenir les inondations dans la ville de Moussoro.



Cette initiative citoyenne témoigne de la solidarité et de l'engagement de la jeunesse, pour le bien-être de la communauté.



La rencontre, qui s'est déroulée en présence du maire Issa Abdramane, du délégué en charge de l'aménagement, Moussa Mahamat Hamid et du délégué provincial de la Fonction publique, Mahamat Tahir, a été l'occasion de saluer le travail accompli, et d'encourager les jeunes à continuer à s'impliquer dans des actions citoyennes.



Cet élan de solidarité a permis d'éviter des dégâts matériels, et de protéger les habitants de Moussoro des risques liés aux fortes pluies. La mobilisation des jeunes est un exemple à suivre, et constitue un véritable espoir pour l'avenir de la ville.



Par ailleurs, larencontre a été l'occasion de souligner l'importance de la participation citoyenne dans la résolution des problèmes locaux, et de rappeler que chacun, à son niveau, peut contribuer à l'amélioration de son environnement.



Le Barh El Gazel encourage et soutient toutes les initiatives visant à préserver l'environnement, et à renforcer la cohésion sociale au sein de la communauté.