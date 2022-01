Tchad : les jeunes de Rig-Rig assistent des écoles avec des livres scolaires

L'Association pour le développement du Rig-Rig a offert des fournitures scolaires à l'école et au CEG de la localité Rig-Rig, chef-lieu du département du Kanem Ouest le 27 janvier 2022. C'était en présence du préfet du département du Kanem Ouest, Abdellatif Bahar.



Le président de l'association, Abakar Mahamat Bokormi, a indiqué que le but de l'association est d'accompagner le gouvernement dans le domaine de l'éducation. Il a signifié que d'autres activités seront menées dans les jours à venir.



Présent à la cérémonie de donation, le préfet du Kanem Ouest, Abdellatif Bahar, a salué l'œuvre de l'association et a encouragé les jeunes à poursuivre leur objectif.