Tchad : les jeunes de Sarh consultés en vue du dialogue national

Dans le cadre des préparatifs du forum national inclusif qui s’annonce, les jeunes leaders de quatre associations de la ville de Sarh ont organisé du 26 au 28 Octobre 2021 une caravane de consultation citoyenne. Cette caravane est placée sous le haut patronage du chef traditionnel de Sarh urbain, Mahamat Moussa Bezo, sur le thème : « L’observatoire citoyen de la transition ».



Durant trois jours, plus d’une vingtaine de jeunes désignés comme collecteurs d’informations ont sillonné les six arrondissements de la ville de Sarh pour recueillir quelques informations auprès de la population sarhoise en ce qui concerne : la paix, le vivre ensemble, la sécurité, la santé, l’éducation, l’emploi des jeunes et bien d’autres domaines.



Le coordonateur des activités de cette caravane, Tedebaye Tougondjide Leonard, a indiqué que ce thème est d’actualité au Tchad, et que c’est l’occasion pour les jeunes de la ville de Sarh de s’en emparer pour s’informer et statuer sur les problèmes qui minent leur développement afin de les défendre à ce forum.



Le chef traditionnel de Sarh urbain, Mahamat Moussa Bezo, a indiqué que la caravane a été initiée pour informer les citoyens sur les différents sujets liés au développement de leur localité.



​Mahamat Moussa Bézo, a remercié les jeunes pour la qualité du travail de cette caravane. Il se dit rassuré que les attentes et suggestions recueillies serviront au prochain forum national inclusif.



Les leaders des différentes associations de la ville de Sarh ont décerné une attestation de reconnaissance au chef traditionnel de Sarh Urbain, Mahamat Moussa Bezo, parrain et initiateur de cette caravane.