Tchad : les "jeunes de la CEMAC" en opération salubrité à N'Djamena !

Promouvoir les valeurs citoyennes et l'amour de la patrie



Le directeur de publication d'Alwihda Info, Djimet Wiche, a exprimé toute sa reconnaissance pour le choix opéré par l’association des jeunes solidaires de la CEMAC sur son organe de presse à travers une activité de salubrité.



Il a tout simplement indiqué que le journal pourra accompagner les jeunes de la CEMAC dans le domaine de la promotion des valeurs de citoyenneté et de l’amour de la patrie. Il a ajouté qu'Alwihda Info se sent vraiment réconforté par cette visite.



Pour sa part, la coordinatrice nationale de J-CEMAC, Mme. Naima Ahmat, a indiqué que son association a choisi cette journée de salubrité dans le but d’encourager le journal, qui, d'après elle, "fait un travail professionnel."



Elle a appelé les jeunes tchadiens à entretenir un climat de brassage et de collaboration pour renforcer l’intégration dans la zone CEMAC.