Tchad : les "jeunes de la CEMAC" rendent hommage aux martyrs de l'armée

Le vice-président chargé des affaires étrangères de la Coordination nationale des jeunes solidaires de la Communauté Économique et Monétaire de l'Afrique Centrale (JS-CEMAC), Abdelsalam Hissein Adicko, a condamné vendredi l'attaque terroriste de Boko Haram perpétrée ce lundi 23 mars 2020 à Bohoma, dans la province du lac Tchad.



Dans sa déclaration, le vice-président de l'association JS-CEMAC, Abdelsalam Hissein Adicko, "condamne avec la dernière énergie" cette attaque terroriste qu'il qualifie d'odieuse. Il souhaite la miséricorde divine aux vaillants soldats ayant perdu la vie et également un prompt rétablissement aux blessés.



Abdelsalam Hissein Adicko précise qu'au nom de son association, il transmet ses condoléances les plus attristées au Gouvernement et aux proches des martyrs.



L'attaque de Bohoma a fait au moins 98 morts et 47 blessés dans les rangs de l'armée. Le chef de l'Etat, également chef suprême des armées, a promis de prendre sa revanche.